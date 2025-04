Trem arranca braço e pé de homem deitado na linha férrea

Um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado por um trem na tarde desta segunda-feira (28), em Cordeirópolis, na Região Metropolitana de Piracicaba. Ele sofreu ferimentos no crânio e no fêmur, além da amputação de um braço e de um pé.

Segundo informações, o acidente aconteceu na linha férrea do Jardim São Luiz, nas proximidades da rua Vereador Armando Pinke. Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e contaram com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, para transportar a vítima ao Hospital da Unicamp, em Campinas.

O maquinista relatou à polícia que viu o homem deitando de bruços sobre os trilhos e acionou os freios das sete locomotivas, mas não conseguiu evitar o atropelamento. Além do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, a perícia esteve no local e o caso está sendo investigado.