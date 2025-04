ESPN afasta 6 jornalistas após críticas à gestão da CBF

A ESPN afastou temporariamente seis jornalistas após a exibição de um episódio do programa Linha de Passe, transmitido na última segunda-feira (7), que trouxe críticas contundentes à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A decisão atinge Dimas Coppede, Gian Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares — nomes conhecidos do jornalismo esportivo nacional.

Com isso, a edição seguinte do Linha de Passe, exibida na terça-feira (8), contou com uma bancada completamente renovada. Participaram do programa os jornalistas André Plihal, André Kfouri, Breiller Pires, Eugênio Leal e Leonardo Bertozzi. As alterações também impactaram as escalas de transmissões esportivas ao vivo, exigindo mudanças de última hora nas equipes de cobertura.