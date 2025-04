Ministério da Cultura aprova restauração do bonde da Esalq

O Ministério da Cultura aprovou um projeto da diretoria da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) para juntar recursos para a restauração do Bonde da Esalq, instalado em 1915. O projeto permite a captação de doações por Lei de Incentivo à Cultura, em especial a Lei Rouanet, e prevê a doação de R$ 4,2 milhões para o trabalho. O montante será utilizado para a restauração integral do bonde e do reboque para resgatar as condições originais do veículo. O bonde, porém, ficará em exposição e não será utilizado como meio de transporte.

Segundo informações da Esalq, a proponente do projeto é a Fusp (Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo) e prevê, após a adesão de doadores, que podem ser tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas, que tempo de restauro de 12 a 24 meses em uma oficina em São Paulo. Após o restauro, o bonde e o reboque farão parte do acervo histórico da Instituição e poderá ser apreciado durante visitas culturais que acontecem ao longo do ano no campus da USP em Piracicaba.