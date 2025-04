Mulher morre atropelada e motorista foge na Luiz de Queiroz

Uma mulher de 43 anos morreu após ser atropelada na noite de sábado (26) na rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), entre Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com informações, a vítima atravessava a via na altura do km 137 quando foi atingida por um carro e arremessada contra um Fiat Siena que passava pelo trecho. O condutor do Siena acionou o resgate ao perceber a gravidade do acidente. A mulher foi levada ao Pronto-Socorro Edson Mano, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais Militares Rodoviários estiveram no local e realizaram o teste do bafômetro no motorista do Siena, que deu negativo para ingestão de álcool. Ele afirmou não ter conseguido identificar o veículo que provocou o atropelamento. No entanto, um pedaço de retrovisor encontrado na pista pode auxiliar nas investigações.