Friaca de 12ºC chega a Piracicaba com chances de chuvas

Piracicaba terá uma friaca de 12ºC nesta semana, segundo a previsão do tempo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A queda da temperatura está prevista para esta quarta-feira (30), quando ainda há previsão de chuva com raios e trovões.

Mas o tempo frio já começa nesta terça-feira (29). A mínima prevista é de 13ºC e a máxima chega em 28ºC, com tempo nublado e chances de chuva a qualquer momento do dia. Na quarta, a temperatura cai para 12ºC e a máxima chega em 28ºC. Na quinta-feira(1º), a mínima fica em 13ºC e a máxima chega em 30°C, com previsão de tempo aberto, mas com nuvens à tarde e noite.