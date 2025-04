Notas de falecimentos | 29/04/2025

SR. ANTONIO TARGINO DOS SANTOS faleceu ontem, na cidade de Santa Barbara D’ Oeste/SP, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Odilon Targino dos Santos e da Sra. Maria Pereira de Oliveira, era viúvo da Sra. Araci Targino dos Santos; deixa os filhos: Maria Leite dos Santos; Maria Eunice dos Santos; Claudiano dos Santos e Claudia Maria Leite dos Santos. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA faleceu dia 26 p.p., nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. João Antonio Pereira e da Sra. Maria Pereira, era viúva do Sr. Pedro Cervinho de Oliveira; deixa os filhos: Dario Cervinho de Oliveira; Luiz Servinho de Oliveira, casado com a Sra. Luciene Rosa; Zilda Prudente de Oliveira, casada com o Sr. Agenor Prudente de Oliveira e Edemir Cervinho de Oliveira, casado com a Sra. Maria Noeli dos Santos Oliveira. Deixa os netos: Eude; Emily; Miriely; Pedro, e os bisnetos: Arthur e Helena, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais

SR. EDUIR JOSÉ SCARPARI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Antonio Scarpari e da Sra. Antonia Oriani, era casado com a Sra. Eliza da Cruz Scarpari; deixa os filhos: Leandra Maria Scarpari Vieira, casada com o Sr. Marcio Vieira; Paulo Rogerio Scarpari e Ana Lucia Scarpari. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h do Velório da Saudade, sala “05”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.