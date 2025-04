Piracicaba recebe palestra de Cíntia Chagas nesta quarta-feira

A professora de português Cíntia Chagas, reconhecida em todo o país por seu estilo irreverente e sua presença marcante nas redes sociais, estará em Piracicaba nesta quarta-feira (30) para a realização da palestra “Comunique-se com Elegância”. O evento está programado para as 18h30 no Golden Hall Eventos, localizado no bairro Campestre.

Natural de Minas Gerais, Cíntia se tornou um dos principais nomes da educação linguística no Brasil, com mais de 7 milhões de seguidores em plataformas digitais. Sua abordagem une técnicas de ensino da língua portuguesa com humor e exemplos práticos, o que a tornou popular entre estudantes, profissionais e o público em geral.