Enfermeiro preso foi pego com boca em pênis de paciente em coma

Segundo o depoimento da testemunha, um médico residente que adentrou a UTI flagrou o momento em que Rafael Meneses praticava sexo oral com o paciente, escondido por um biombo que divide os leitos da unidade. Imediatamente, o médico acionou a segurança do hospital, que por sua vez chamou a Polícia Militar.

Um grave incidente ocorreu no Hospital das Clínicas de São Paulo, na madrugada de domingo (27/4), resultando na prisão em flagrante do auxiliar de enfermagem Rafael Meneses dos Santos. Ele foi detido sob a acusação de estupro de vulnerável, após ser flagrado por um médico residente cometendo abuso sexual contra um paciente em estado de coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A ocorrência foi registrada no 14º Distrito Policial. Em seu depoimento, a testemunha detalhou a cena do abuso, descrevendo o auxiliar de enfermagem praticando o ato sexual sem o consentimento do paciente, aproveitando-se de sua condição de vulnerabilidade.

Ao ser interrogado pela polícia, Rafael Meneses optou por permanecer em silêncio, declarando que se manifestaria apenas em juízo. Ele deverá passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (28/4), onde a Justiça decidirá sobre sua prisão preventiva.

O Hospital das Clínicas emitiu uma nota oficial expressando seu repúdio veemente ao ocorrido e informando o imediato desligamento do funcionário. "O HCFMUSP repudia veementemente o ocorrido e reafirma seu compromisso inegociável com a ética, a segurança e a dignidade humana. O hospital continuará colaborando com as investigações, além de oferecer suporte aos familiares do paciente", declarou a instituição.