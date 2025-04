A Piracicaba que deve à Piracicaba tem o direito de cobrar?

A Piracicaba que cobra Piracicaba, tem em sua absoluta maioria, cidadãos cumpridores dos seus deveres com a sociedade em que vivem e com o Executivo Municipal. E os inadimplentes, ricos ou pobres, tem que ser sensibilizados de alguma forma, para que consigamos diminuir esse grande déficit que hoje temos que enfrentar, no início de um novo governo municipal e nos desafios do nosso próprio poder legislativo.

Para além disso, temos também a informação de que a Procuradoria Jurídica do Município, tem sob sua guarda e responsabilidade, mais de 250 mil ações judiciais de diversas naturezas, para serem solucionadas. De dívidas dos moradores com a Prefeitura e da Prefeitura com seus servidores e fornecedores. Algo que, a meu juízo, parece igualmente inadmissível, pelas proporções e valores nelas embutidos.

No modelo adotado em Capivari, as multas pagas integralmente terão 100% de descontos nos juros e aos que optarem por parcelamento, poderão fazê-lo no prazo de 120 meses, ou 10 anos. Uma campanha publica utilizando, por exemplo, avisos nas contas de água do SEMAE, poderão ajudar grandemente a difusão de uma ampla divulgação, a ser direcionada aos contribuintes, também com ajudas das redes sociais, para informá-los sobre esse desafio conjunto a todos nós.

Como piracicabanos, certamente conseguiremos assegurar a governabilidade necessária ao nosso prefeito. E dele teremos, certamente, respostas mais rápidas à maioria dos nossos problemas urbanos e rurais. Com a palavra o nosso prefeito sobre o tema.