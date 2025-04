Série Prata define finalistas neste domingo 

A Taça da Superliga está em fase de “mata-mata” e neste domingo (27) estão programados quatro duelos pelas quartas de finais da Série Prata. Os vencedores garantem vaga nas semifinais do torneio. Em caso de empate no tempo normal, a definição também será na cobrança de pênaltis.

As disputas começam no campo da Usina Modelo, às 7h45, entre Glebas Califórnia x Novo Horizonte. No mesmo horário, no campo do Jaraguá, o São Jorge encara o Riopedrense. Os jogos de fundo serão a partir das 9h45: na Usina Modelo jogam Iaaquistão x New Boys e no Jaraguá se enfrentam Náutico x Colônia.

Pela Série Ouro, as semifinais já estão definidas: Balbo x Parcolanda e Sequelados x Vila Fátima. Essas duas partidas, no entanto, ainda não têm data definida pela Superliga Desportiva, entidade que organiza a competição.