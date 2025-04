É neste sábado e grátis: concerto traz obra de Giovanni Pergolesi

A Stabat Mater é uma das mais emblemáticas obras do repertório sacro do período barroco. Esta peça, que foi criada para uma combinação de soprano e contralto com orquestra de cordas e baixo contínuo, destina-se a evocar a dor e o sofrimento de Maria, mãe de Jesus, enquanto ela presencia a crucificação de seu filho. A obra é um exemplo notável da profundidade emocional e da expressividade que a música barroca consegue alcançar, com Pergolesi conseguindo combinar as técnicas musicais do período com um poder quase teatral na representação da dor humana.

A peça é dividida em 12 movimentos, nos quais a interação entre os dois vocais é intensamente emocional, especialmente no contraste entre os solos e os duetos, que tornam a experiência musical mais íntima e reflexiva. A melodia expressiva e a harmonização das vozes criam uma atmosfera de lamento, enquanto a orquestra, relativamente reduzida, contribui para a intensidade da obra sem sobrecarregar as partes vocais.