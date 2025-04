Pesquisa de site aponta cidades com mais cornos no estado de SP

Um levantamento curioso feito em uma das maiores plataformas de sexo e swing da América Latina revelou que depois de São Paulo, a vizinha cidade de Campinas é segunda do estado com mais homens que se assumem adeptos do fetiche conhecido como "cuckold", popularmente chamados de cornos. A cidade ocupa a segunda posição no ranking estadual.

Na prática, o fetiche envolve o consentimento do parceiro para que a mulher se relacione sexualmente com outros homens. E, segundo a pesquisa realizada em abril de 2025 pela rede social Sexlog, esse tipo de fantasia tem ganhado muitos adeptos no Brasil. Só na plataforma, mais de 435 mil usuários se identificam com o estilo de vida.

O estudo mostrou que 51% dos homens cadastrados têm vontade de experimentar a prática. Já entre as mulheres, 21% se dizem hotwives ou têm curiosidade em explorar essa dinâmica.