Fotógrafo do JP relembra encontro com o Papa: 'emoção'

Representando o Jornal de Piracicaba, Coradini acompanhou de perto a passagem do Papa pela cidade e relembra detalhes de um dos momentos mais marcantes da cobertura. “Calculamos o trajeto por onde ele passaria com o Papa Móvel, e paramos em um ponto que parecia ideal. Quando ele passou, foi uma surpresa. Estava tudo lotado, muita gente, e ele parou bem ali”, recorda.

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), realizada em julho de 2013 no Rio de Janeiro, marcou não apenas o primeiro compromisso internacional do então recém-eleito Papa Francisco, como também um dos momentos mais memoráveis na trajetória do fotógrafo piracicabano Claudio Coradini. A morte do pontífice no último dia 21 de abril reacendeu lembranças daquele evento que, segundo o profissional, “ficou marcado pela humildade, pelo sorriso e pelo contato humano”.

O fotógrafo destaca que o Papa desceu do veículo em meio ao público, surpreendendo até os seguranças. “Ele viu um menino preso na grade e veio até a nossa frente. Beijou a mão das pessoas, apertou as mãos de quem estava ali, e os seguranças estavam visivelmente aflitos. Era um risco, mas ele não hesitou. Mostrou humildade e simplicidade, sorriu e ficou ali com o povo.”

As imagens captadas por Coradini circularam na imprensa local e, mais tarde, integraram exposições em igrejas da cidade, como a São Francisco de Assis, no bairro Jupiá, e a Nossa Senhora do Rosário, no Nova Piracicaba. “Agora pretendo levar essa exposição para outros lugares, com foco nessa mensagem de humildade. Foi realmente incrível”, disse.

Ao longo dos anos, o fotógrafo continuou acompanhando o pontificado de Francisco, impressionado com a coerência entre o que viu pessoalmente e o que se mostrou ao mundo. “O que presenciei em 2013 foi exatamente o que o mundo inteiro passou a conhecer: um Papa acessível, que não negava um abraço. Até no fim da vida, demonstrava esse cuidado, como no dia em que agradeceu a um rapaz que o empurrou na cadeira de rodas. Depois disso, ele faleceu. É marcante.”

Coradini considera a cobertura da JMJ uma das mais especiais de sua carreira. “Foi espetacular. Um portfólio inesquecível”, define.