Pediatra dá dicas para evitar gripes e resfriados em crianças

Com a chegada dos dias mais frios e secos do outono, aumentam os casos de doenças respiratórias entre as crianças. Em Piracicaba, a baixa nas temperaturas previstas para os próximos dias já acende o alerta entre os profissionais da saúde sobre a importância da prevenção e da atenção aos sintomas mais comuns nessa época do ano.

De acordo com a pneumologista pediátrica Dra. Nathália Montibeler Ferreira Santos, gripes, resfriados, bronquiolite e crises de asma são frequentes no outono, mas podem ser prevenidas com cuidados simples no dia a dia.