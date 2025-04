Urina e fetiche: jogador nega agressão em depoimento à polícia

Larissa anexou à denúncia fotografias de hematomas em suas pernas. A defesa de Payet argumenta que essas marcas seriam decorrentes das práticas sexuais consensuais, que incluíam o uso de cadeiras e outros objetos.

A advogada, que declarou sofrer de transtorno de personalidade Borderline, alega que Payet tinha conhecimento de sua condição e a submeteu a situações de extremo desconforto, como ser forçada a colocar a cabeça no lixo, no vaso sanitário e a ingerir a própria urina.

Contudo, de acordo com informações da jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Payet apresentou um relato surpreendente sobre esses episódios. O jogador afirmou ter recebido, em janeiro deste ano, um vídeo enviado espontaneamente por Larissa, no qual ela aparecia bebendo a própria urina e colocando a cabeça dentro do vaso sanitário.