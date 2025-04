Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians

Com a chegada ao Corinthians, Dorival completa passagens pelos quatro grandes clubes do estado de São Paulo. No Santos, venceu o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil de 2010. Em 2023, conquistou novamente a Copa do Brasil, desta vez pelo São Paulo. No Palmeiras, assumiu a equipe durante o Campeonato Brasileiro de 2014 e evitou o rebaixamento.

Seu último cargo foi como técnico da seleção brasileira, assumido em janeiro de 2024 por escolha de Ednaldo Rodrigues. Após um início positivo, os resultados caíram de desempenho, com destaque para a derrota por 4 a 1 contra a Argentina, em Buenos Aires. Pouco depois, foi desligado do cargo e permaneceu afastado do futebol desde então.

Antes de aceitar o convite do Corinthians, o treinador foi sondado por outros clubes, como Santos e Grêmio, mas optou por não assumir nenhum compromisso até o momento atual.