‘É um erro crasso associar civismo e militarismo’, diz Bebel

Destino recursos por meio de emendas do mandato popular que exerço na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para escolas, hospitais, custeio da saúde, obras de infraestrutura e outras finalidades, assim como articulo com deputados federais do meu partido para ajudar as mais diversas entidades de Piracicaba. Mas fico muito satisfeita de poder contribuir para melhorar as escolas, pois a educação é, a meu ver, a principal política pública. Até agora, já destinei quase R$ 4 milhões em emendas parlamentares para reformas e aquisição de equipamentos para escolas de nossa cidade. Creio que essas melhorias proporcionam não somente bem-estar para professores, estudantes e funcionários, mas ajudam a melhorar a qualidade do ensino.

Ainda falando sobre a educação, recentemente o Cursinho Popular Paulo Freire iniciou as atividades do ano letivo de 2025. Como tem sido a recepção dos alunos e voluntários do cursinho? Pode-se dizer que esse cursinho é uma ferramenta de desenvolvimento da educação piracicabana?

Sem dúvida, o Cursinho Popular Paulo Freire é um instrumento de desenvolvimento da educação no nosso município e região, como também um espaço de inclusão e justiça social. Recentemente vinte estudantes conquistaram com destaque vagas em universidades públicas, com ótimas notas no ENEM. Sinto-me também orgulhosa dessa iniciativa, que pode ter contribuído para que o MEC tenha criado a Rede Nacional de Cursinhos Populares. Neste ano, inclusive, o cursinho popular, que tem aulas com professores que não recebem qualquer tipo de remuneração, mas fazem isso por amor aos nossos jovens, conta com cerca de 400 alunos inscritos, certamente, pelo bom resultado que tem alcançado e também pela falta de um cursinho popular na cidade, uma vez que a Prefeitura de Piracicaba desativou o que havia.