Veja: PMA captura onça que matou caseiro no Pantanal

Na madrugada desta quinta-feira (24/04), a Polícia Militar Ambiental (PMA) capturou no Pantanal um macho de onça-pintada de 94 kg, suspeito de ter matado o caseiro Jorge Ávalos, de 60 anos. A captura ocorreu com o auxílio de pesquisadores, e o animal foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande (MS).

Segundo informações da PMA, o macho capturado apresentava sinais de magreza, o que pode ser um fator a ser investigado para entender o comportamento atípico do animal. No local do ataque, foi constatada a prática irregular de ceva, que é a alimentação de animais silvestres. Além disso, os pesquisadores levantam a hipótese de que a onça possa ter algum problema de saúde ou dificuldade de locomoção.

A onça passará por avaliação no CRAS para determinar os motivos que a levaram a atacar o caseiro. As autoridades ambientais reforçam que ataques dessa natureza são raríssimos e atípicos, e pedem para que a população não tema as onças, evitando qualquer tipo de retaliação contra a espécie.