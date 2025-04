Fraude no INSS: veja se você foi lesado e o que fazer

As fraudes envolviam associações que ofereciam serviços como assistência jurídica, descontos em academias e planos de saúde, mas que, de fato, não tinham estrutura para prestá-los. Para efetivar os descontos, eram utilizadas assinaturas falsificadas dos beneficiários.

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram, nesta quarta-feira (23), uma operação para desarticular um esquema de fraudes no INSS que teria desviado até R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Segundo as investigações, os valores eram descontados mensalmente dos benefícios sem autorização dos segurados.

De acordo com o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, entrevistas com 1.300 segurados revelaram que 97% não reconheceram as cobranças. Ao todo, 11 entidades foram alvos de ações judiciais e tiveram seus contratos suspensos.

Em decorrência do escândalo, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi exonerado do cargo. O substituto ainda não foi nomeado.

Os aposentados e pensionistas podem verificar se sofreram descontos indevidos acessando o extrato de benefício no site ou aplicativo “Meu INSS”. Caso identifiquem irregularidades, é possível solicitar a exclusão das cobranças e o bloqueio de novos descontos, além de pedir ressarcimento às entidades envolvidas.