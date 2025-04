Profecia diz que Francisco pode ser um dos últimos papas

A morte do Papa Francisco, aos 88 anos, reacendeu o interesse por uma antiga profecia atribuída a São Malaquias, que sugere o fim do papado e a destruição de Roma. Jorge Mario Bergoglio faleceu no Vaticano, vítima de acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca.

A chamada “Profecia dos Papas”

A profecia é atribuída a Malaquias de Armagh, arcebispo irlandês do século XII. Segundo relatos históricos, ele teria escrito a lista dos futuros papas em 1139, durante uma visita a Roma, após ter uma visão. A publicação dessas previsões, no entanto, ocorreu apenas em 1595, quando foram incluídas no livro Lignum Vitae, do monge beneditino Arnold de Wyon.