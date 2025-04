O que profecia de Nostradamus diz sobre o futuro do Vaticano

O falecimento do Papa Francisco, aos 88 anos, provocou uma nova onda de discussões sobre previsões atribuídas a Nostradamus. Entre elas, a que menciona a figura de um "Papa Negro" e possíveis transformações na estrutura da Igreja Católica.

De acordo com interpretações desses escritos do século XVI, a chegada de um pontífice com essas características marcaria uma mudança significativa no Vaticano. A especulação ganhou força após o anúncio oficial da morte do líder da Igreja.

A origem da teoria

Entre as previsões atribuídas a Nostradamus, uma das mais debatidas envolve um pontífice que traria alterações no funcionamento da Igreja. O termo "Papa Negro" tem sido associado, por alguns, a integrantes da Companhia de Jesus, como foi o caso do Papa Francisco, o primeiro jesuíta a assumir o cargo.