Manhãs frias: com chuva, temperatura deve cair mais em Piracicaba

As temperaturas mínimas vão cair em Piracicaba durante a semana, segundo a previsão do tempo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). As mínimas mais baixas, porém, vão de encontro com máximas próximas dos 30°C nos próximos dias, além de chances de chuva mais para o final da semana.

Nesta terça-feira (22), a máxima prevista fica em 28ºC, com previsão de pancadas isoladas de chuva à noite. Na quinta-feira (23), a mínima prevista cai para 13ºC, enquanto a máxima fica em 31ºC. A previsão indica chances de chuva e dia predominantemente nublado. Na quinta-feira (24), a mínima prevista fica em 17ºC e a máxima bate os 28ºC. Já previsão de pancadas de chuva com raios e trovões.