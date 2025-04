Imposto: Piracicaba pode destinar R$ 37 milhões para entidades

A falta de recursos é um dos principais problemas enfrentados pelas organizações que realizam trabalhos sociais. A ajuda, no entanto, pode vir direto dos próprios cidadão, que podem colaborar com diversas causas com a destinação de parte do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física), prevista na própria declaração. Em Piracicaba, mais de 51 mil pessoas físicas fazem a declaração completa do IRPF, segundo dados da Receita Federal, e podem contribuir com as causas sociais.

“É um recurso que não sai do nosso bolso, é do imposto devido, ou seja, que você pagaria de qualquer forma. Essa atitude de solidariedade pode transformar a vida de muitas pessoas”, pede a primeira-dama e presidente do Fussp (Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba”), Valkiria Callovi. “E você não corre nenhum risco realizando sua destinação solidária, é um processo simples”, completou.

O pedido de ajuda da primeira-dama à população de Piracicaba é feito já que, segundo ela, a cidade tem um grande potencial de arrecadação. “Nossa cidade tem capacidade para destinar R$ 37 milhões e tem conseguido destinar apenas pouco mais de R$ 800 mil”, afirmou.