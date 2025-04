Piracicabano conquista título de melhor goleiro da A2

A CARREIRA

Victor Hugo começou no futebol aos 11 anos, quando jogou o Campeonato Paulista Sub-11 pelo Primavera em 2011, com 10 para 11 anos.?Aos 12 anos, em 2012, treinou na Escola de Goleiros Camisa 1, em Americana.?Com 13 anos, em 2013, atuou no Paulista Sub-13 pelo Rio Branco, de Americana.?Aos 14, jogou o Paulista Sub-15 pelo Noac (2014). No final desse mesmo ano, fez um teste na Red Bull Brasil e foi aprovado.

Em 2015, foi para a Red Bull, onde passou por todas as categorias de base: Sub-15, Sub-17 e Sub-20. “Em 2019, assinei meu primeiro contrato profissional com a Red Bull. Estreei no time profissional disputando a Série A2 pelo Red Bull Brasil, que na época jogava com o Sub-23. Naquele período, ocorreu a compra do Bragantino pela Red Bull, dando origem ao Red Bull Bragantino”, explicou.

Em 2021, foi emprestado ao Gama, de Brasília, que disputava a Série D do Campeonato Brasileiro. Em 2022, também foi empréstimo e, ainda com contrato com a Red Bull, foi para o Caxias, no Rio Grande do Sul.