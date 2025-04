Paixão de Cristo em duas apresentações nesta Sexta-feira Santa

Os bolsão de estacionamento ficam nas avenidas Beira-Rio (entrada Ponte Pênsil) e Maurice Allain (Mirante) e o preço é de R$ 20 carros e R$ 10 motos. A ponte Estaiada e o acesso pela Ponte do Morato são exclusivas para o elenco, não permitirão a entrada de público para as apresentações.

O acesso do público é exclusivamente feito pela Ponte Pênsil e pela entrada do Mirante e a arquibancada é capaz de receber até 2.300 pessoas por sessão.

As apresentações da Paixão de Cristo de Piracicaba seguem nesta Sexta-feira Santa (18) com duas encenações, a sessão extra às 17h às 20h, no Engenho Central. No sábado (19) e no domingo de Páscoa (20) o espetáculo será apresentado apenas às 20h em cada um desses dias.

A montagem também reforça e amplia o compromisso com acessibilidade, oferecendo tradução em libras, audiodescrição e estrutura adaptada em área reservada para pessoas com mobilidade reduzida. O Parque do Engenho Central é totalmente acessível, com rampas e banheiros para cadeirantes.

A realização da 35ª Paixão de Cristo de Piracicaba é da Associação Cultural e Teatral Guarantã, Prefeitura Municipal de Piracicaba, através das Secretarias de Cultura e de Turismo) e Governo Federal, através do Ministério da Cultura. Os patrocínios são da Caterpillar Brasil e Drogal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

360 pessoas compõem a montagem da Paixão de Cristo de Piracicaba

Uma das maiores montagens teatrais a céu aberto do Brasil, emocionando gerações com fé, arte e tradição, a montagem conta com 203 pessoas em cena e mais de 160 profissionais envolvidos, entre atores, atrizes, produtores e figurantes.