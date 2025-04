População de Piracicaba cresce 20% e aquece mercado imobiliário

“Esta é uma região que tem tido um resultado de empregos e impostos cada vez maior. Piracicaba, por exemplo, teve um crescimento na arrecadação do ICMS nestes dois primeiros meses comparado com dois meses da gestão passada”, acrescentou Ramuth.

Na área habitacional, o vice-governador lembrou que a administração estadual propõe projetos, como o Minha Casa, Minha Vida e do CDHU, em parceria com o Casa Paulista e com as entidades privadas, com a Carta de Crédito, onde o Estado de São Paulo subsidia uma parte, principalmente na entrada dos empreendimentos privados.