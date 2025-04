Delícia para a Sexta Santa: salmão grelhado com molho leve

Dicas para Acompanhamento:

Esse salmão grelhado pode ser servido com diversos acompanhamentos. Uma sugestão leve é combinar com legumes cozidos no vapor, como brócolis ou aspargos. Se preferir algo mais substancial, um purê de batata-doce ou arroz integral são ótimas opções para complementar a refeição.

Benefícios do Salmão:

O salmão é uma fonte excelente de proteínas de alta qualidade, além de ser rico em ácidos graxos ômega-3, que ajudam a melhorar a saúde cardiovascular. Esse prato, além de saboroso, é uma ótima escolha para quem quer manter uma alimentação saudável e nutritiva, especialmente durante a Semana Santa.



O Salmão Grelhado com Molho de Limão e Alcaparras é uma receita leve e sofisticada, ideal para a Sexta-Feira Santa. Simples de fazer e cheia de sabor, essa opção vai agradar todos à mesa, seja no almoço ou no jantar. Além disso, com seus ingredientes frescos e saudáveis, é uma maneira deliciosa de celebrar a data com qualidade e sabor.