De graça! Jane Duboc apresenta concerto especial em Piracicaba

Os ingressos solidários devem ser reservados pelo sites Megabilheteria ou da Academia Jovens Músicos. A doação de fraldas geriátricas deve ser entregue no teatro, no dia do evento. A arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba.

A cantora Jane Duboc chega a Piracicaba no sábado (19) para se apresentar como convidada no concerto da Orquestra Filarmônica Jovens Músicos. O espetáculo faz parte da série Concertos Pela Natureza, e acontece no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, às 20h. Este é o último concerto da série, que destaca a importância da conscientização ambiental e preservação da natureza.

A Filarmônica Jovens Músicos e a cantora Jane Duboc vão apresentar um repertório com clássicos e sucessos da Música Popular Brasileira, com as participações especiais do músico Sandro Bacelar e da cantora Júlia Simões. Durante o concerto, vídeos sobre o meio ambiente serão exibidos, incentivando uma reflexão sobre os desafios das mudanças climáticas e a urgência de ações em prol da preservação do planeta. No concerto, o público vai conferir um repertório com clássicos da MPB, como Sonhos e Chama da Paixão, e arranjos orquestrais em músicas com temas ambientais, com a proposta de criar uma atmosfera sensorial e reflexiva, onde a música inspira mudanças e a arte se torna um instrumento de conscientização.

A série Concertos pela Natureza foi criada em comemoração aos 15 anos da Academia e é uma realização do Ministério da Cultura, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e da Academia Jovens Músicos, com Patrocínio Platinum da Andritz, Patrocínio Diamante da CPFL Energia; Patrocínio Ouro da Caterpillar, Patrocínio Prata da Phinia, Case IH e Hyundai Motor Brasil; Patrocínio Bronze da Bom Peixe; e Apoio da Painco, Nortex, Unimil, Banco CNH Capital, Instituto CPFL, Consórcio PCJ e Prefeitura Municipal de Piracicaba, com produção cultural da 3marias Produtora.

A Academia Jovens Músicos, referência em educação musical em Piracicaba, transforma vidas por meio do ensino de excelência e inclusão social. A Orquestra Filarmônica Jovens Músicos, composta por professores e alunos avançados, promove concertos que encantam e educam, levando música de qualidade ao público e revelando talentos. O evento Concertos pela Natureza, da Filarmônica Jovens Músicos, com participação de Jane Duboc acontece no sábado, às 20h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, que fica na avenida Independência, número 277. Os ingressos são gratuitos e precisam ser retirados pelo site megabilheteria.com.br ou academia jovensmusicos.org.br. No dia, os espectadores devem levar um pacote de fralda geriátrica, que será doado ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba.