As 10 piores e as 10 melhores frutas para sua dieta

Na elaboração de uma dieta voltada para o controle de peso ou a manutenção de hábitos alimentares equilibrados, a escolha das frutas pode influenciar nos resultados. Embora sejam fontes de fibras, vitaminas e minerais, algumas frutas apresentam maior teor de açúcares e calorias, o que pode impactar determinadas estratégias nutricionais.

Saiba Mais:

A seguir, confira duas listas com base em características como densidade calórica, teor de açúcares naturais e valor nutricional: uma com as frutas mais recomendadas e outra com as que exigem maior moderação em dietas de restrição calórica.

Frutas mais recomendadas em dietas