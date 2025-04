Cientistas encontram indícios de vida fora da Terra

As substâncias detectadas — dimetil sulfeto (DMS) e dissulfeto de dimetila (DMDS) — são compostos que, no ambiente terrestre, têm origem em atividades de organismos vivos, especialmente fitoplâncton marinho. A presença desses gases levanta a possibilidade de atividade biológica em outro planeta, embora os cientistas ressaltem que os dados ainda não comprovam a existência de vida fora da Terra.

Pesquisadores utilizaram o telescópio espacial James Webb para identificar sinais químicos na atmosfera do exoplaneta K2-18 b. Foram detectados as impressões químicas de gases que, na Terra, são produzidos apenas por processos biológicos . A descoberta foi divulgada em artigo publicado na revista Astrophysical Journal Letters.

Os autores do estudo consideram esses os sinais mais consistentes até o momento de possíveis processos biológicos fora do sistema solar. Contudo, afirmam que mais investigações são necessárias para confirmar a origem dos compostos.

O exoplaneta K2-18 b, onde os gases foram detectados, está localizado a cerca de 124 anos-luz da Terra, na constelação de Leão. Ele orbita uma estrela do tipo anã vermelha, dentro da chamada zona habitável — região em que pode haver água líquida em sua superfície. K2-18 b tem cerca de 2,6 vezes o diâmetro da Terra e massa aproximadamente 8,6 vezes maior.

O planeta se enquadra na categoria dos chamados "mundos hycean", que, segundo algumas hipóteses, são planetas cobertos por oceanos com atmosferas ricas em hidrogênio e potencial para abrigar vida microbiana. Análises anteriores do telescópio James Webb já haviam identificado metano e dióxido de carbono na atmosfera do planeta.