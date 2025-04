Semana Santa: veja a programação da Catedral de Piracicaba

O bispo também enfatizou a importância da Sexta-feira Santa como parte fundamental da vivência pascal. “Não podemos, contudo, esquecer que o caminho para a alegria pascal passa pela meditação profunda da Sexta-feira Santa, momento em que contemplamos o amor levado ao extremo no sacrifício da Cruz. Este dia santo nos ensina que o sofrimento do Cristo é prova do amor que nos redime. Porque a Páscoa não é apenas sobre a crucificação de Nosso Senhor, mas principalmente sobre a vitória da vida sobre a morte, que celebramos com alegria no Domingo da Ressurreição.”

Segundo Dom Devair, a participação nas celebrações tem sido crescente. “Com alegria, de fato, percebemos um aumento do número de pessoas nas celebrações da Semana Santa, mas não apenas isso. Mais importante para nós é o crescimento da consciência das pessoas em relação à fé e à vivência religiosa. Notamos isso pelo maior número de confissões durante a Quaresma, no período que antecede a Semana Santa, e pelo aumento da presença de fiéis em outros momentos celebrativos ao longo do ano. Observamos também um crescimento no número de novos batizados entre jovens e adultos. Isso indica que a maior participação nas celebrações da Semana Santa é reflexo de uma conscientização crescente entre os católicos em relação à fé.”

A programação completa pode ser acompanhada pelas redes sociais da Catedral e pelo site oficial: Clique aqui