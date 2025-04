Por que gatos não podem usar coleiras com guizo?

O hábito de caçar aves e pequenos roedores é parte do comportamento natural dos felinos. No entanto, essa atividade pode interferir negativamente nos ecossistemas, especialmente em áreas urbanas ou suburbanas. Estima-se que, nos Estados Unidos, gatos domésticos matem entre 1 e 4 bilhões de aves por ano. Esses números preocupam pesquisadores, pois a perda contínua de espécies pode comprometer a biodiversidade.

É comum encontrar gatos domésticos com guizos presos às coleiras. O som emitido pelo objeto acompanha os movimentos do animal e tem como principal finalidade alertar a fauna local sobre a aproximação de um possível predador.

Para minimizar o impacto, guizos passaram a ser recomendados em gatos que circulam livremente pelas ruas. O som permite que potenciais presas, como aves, percebam a aproximação do predador e escapem antes do ataque. Um estudo publicado em 2022 apontou que o uso de guizos pode diminuir a quantidade de animais caçados por gatos em até 62%.

Apesar disso, o método apresenta limitações. O ruído constante pode causar incômodo aos gatos, cuja audição é mais sensível do que a dos humanos. Há registros de mudança no comportamento de alguns animais, que passam a evitar movimentos que ativem o som do guizo. A tentativa de suprimir o barulho pode gerar estresse contínuo, afetando a saúde mental do animal e influenciando sua rotina.

Além do incômodo, há situações em que o som impede o gato de agir de forma discreta, o que contraria seu comportamento instintivo. Isso pode comprometer a adaptação do animal ao ambiente.