'Peladão' é detido correndo em hipermercado de Piracicaba

Uma cena inusitada surpreendeu clientes e funcionários do hipermercado Carrefour, em Piracicaba. Um homem foi flagrado correndo pelado pelo estacionamento do local, na noite desta terça-feira (15).

Segundo testemunhas, ele apareceu nu vindo da área do posto de combustíveis e saiu em disparada pelo pátio do mercado. Seguranças do estabelecimento conseguiram conter o “peladão” e o mantiveram em um canto isolado do estacionamento até a chegada do SAMU e da Polícia Militar.