Calçadas viram lixão e escorpiões invadem bairros em Piracicaba

Móveis velhos, fraldas sujas, papel higiênico usado, papelão, plástico, madeira e até tijolos estão sendo jogados em locais como a área de lazer ao lado do PSF interidtado do Jardim Paineiras, na rua Eloy Costa Filho. A situação por lá é crítica. O lixo é jogado até durante o dia, na cara dos moradores, que já não sabem mais o que fazer.

O que era pra ser espaço de lazer virou motivo de medo. Moradores dos bairros São Jorge e Jardim Paineiras, em Piracicaba, estão convivendo com escorpiões por causa do descarte irregular de lixo e entulho em calçadas e áreas públicas.

Na rua Bofete, no São Jorge, um longo trecho da calçada virou ponto de descarte.Escorpiões estão aparecendo quase todos os dias nas casas vizinhas. Moradores estão revoltados e preocupados, principalmente com as crianças pequenas que moram na região.

A população pede urgência na limpeza por parte da prefeitura e fiscalização para coibir quem insiste em transformar a cidade em lixão.