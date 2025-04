Sobre cotas nas universidades

Assunto bastante polêmico que veio à tona por conta da aprovação de cotas para pessoas trans, travestis e não-binárias na UNICAMP - Universidade de Campinas. Confesso que tive de procurar no Google o que são pessoas não-binárias, pois desconhecia o termo.

Primeiramente, gostaria de esclarecer que não tenho nada contra as opções de cada um, as pessoas são livres para seguir suas vidas como quiserem. Isso é liberdade, é democracia.

Só não sei como se fará essa seleção. No edital diz que apenas é preciso as pessoas de autodeclararem trans, travestis ou não-binárias e já terão direito a disputar a vaga de cotistas, assim como já existe a cota para pretos, pardos e indígenas.

Quanto a esses últimos, acho válido pela questão de resgate histórico. Mas para trans e travestis, seria por quê? Por conta de serem discriminados? E os outros grupos? Obesos são muito discriminados porque a sociedade condena quem é gordo. Existe a cultura do físico perfeito, da cintura de pilão e barriga de tanquinho. Todo mundo lotando academias para ter o corpo perfeito. E falando em ser perfeito, existem muitas pessoas deficientes físicas que são discriminadas. Não deveriam ter cotas nas universidades também?