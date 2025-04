Adolescente é pego por transmitir ao vivo abusos contra animais

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu um adolescente de 15 anos suspeito de torturar e matar gatos durante transmissões ao vivo na plataforma Discord. Morador de Limeira, na RMP (Região Metropolitana de Piracicaba), o jovem foi localizado no bairro Guaianases, na Zona Leste da capital paulista, durante uma operação conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Segundo as autoridades, as transmissões contavam com a participação de espectadores, que além de assistirem aos atos de crueldade, incentivavam e sugeriam novas formas de tortura pelo chat da plataforma. A investigação teve início após o Laboratório de Operações Cibernéticas detectar movimentações suspeitas relacionadas a possíveis ataques a escolas organizados via Discord.