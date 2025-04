Piracicaba abre licitação para obras de saneamento rural

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, abriu licitação para a substituição do saneamento rural com a instalação de 14 sistemas de tratamento de esgoto domiciliares (fossas biodigestoras). O objetivo é a conservação dos recursos hídricos nas Microbacias do Ribeirão dos Marins e do Ribeirão Congonhal, em propriedades participantes do Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

A licitação de número 44/25, na modalidade pregão eletrônico, foi publicada hoje, 10/04, no Diário Oficial do Município e as empresas interessadas têm até as 8h do dia 06/05 para apresentação das propostas. A fase de lances começa no mesmo dia, às 9h.