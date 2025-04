Projetos levam sala de leitura e laboratório para escola estadual

A escola agora conta com uma sala de leitura equipada com 1.200 livros, tablets, kindles, brinquedos educativos e jogos, além de um ambiente acolhedor que estimula a leitura e o aprendizado. Também foi implantado um laboratório de ciências, com materiais e equipamentos que incentivam a prática e a descoberta.

A Escola Estadual Professor João Alves de Almeida, no bairro rural de Tanquinho em Piracicaba, recebeu nesta quarta-feira (9) os projetos Laboratório de Leitura e CTC na Escola, que transformaram a unidade com novos espaços educativos, ações de voluntariado e melhorias estruturais. A iniciativa beneficiará ainda outras duas escolas do município em 2025.

As ações impactam diretamente 190 estudantes do Ensino Fundamental II e Médio, além de 12 professores e gestores, que passarão por capacitações. Cerca de 90 voluntários participaram da inauguração com oficinas de robótica, grafite, compostagem e até extração de DNA de morangos.

A diretora da escola, Bruna Arcanjo, destacou a importância dos projetos: “Estávamos ansiosos por um espaço adequado para leitura. Esse ambiente trará benefícios imediatos e futuros para nossos alunos.”

Os projetos são realizados pela CEC Brasil e Instituto Cuidare, com patrocínio do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), via Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. Uma das metas do Laboratório de Leitura é também estimular meninas na ciência, promovendo igualdade de gênero nas áreas científicas e tecnológicas.