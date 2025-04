Duas jovens morrem atropeladas em faixa de pedestres

As amigas atravessavam a avenida quando foram violentamente atingidas por um carro em alta velocidade. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver as jovens conversando enquanto cruzavam a faixa. No instante do impacto, o semáforo mudava do verde para o amarelo.

A força da colisão arremessou os corpos de Isabela e Isabelli por mais de 50 metros. As duas morreram no local.

O motorista envolvido no atropelamento é um estudante de Direito da Universidade de São Caetano do Sul. Ele permaneceu no local e foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ainda assim, ele foi encaminhado à Delegacia da cidade, onde prestou depoimento e foi preso em flagrante por homicídio. A audiência de custódia está prevista para ocorrer nesta quinta-feira (10).