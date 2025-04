De olho no Pan, seleção adulta treina em Piracicaba

A Seleção Brasileira adulta de Karatê já está em Piracicaba para uma semana de treinos em dois períodos. A equipe chegou na última segunda-feira (7) e segue por aqui até sábado (12), no ginásio da Vila Rezende.

Os trabalhos fazem parte da preparação para o Pan-Americano, no próximo mês, em Monterrey, no México. E também para a equipe que vai participar dos jogos Pan-Americanos da Juventude 2025, em Assunção, no Paraguai, em agosto.

Durante esse período, os responsáveis pelo time canarinho irão abrir os treinos sexta-feira (11) e sábado (12) pela manhã para o público acompanhar os trabalhos, que serão no ginásio da Vila Rezende.