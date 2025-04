Pôr do sol de outono colore os fins de tarde em Piracicaba

A movimentação no horário de pico em Piracicaba no fim do dia tem um presente garantido: o pôr do sol de outono. Com tons que vão do dourado ao roxo, o céu da cidade se transforma em um verdadeiro espetáculo visual, encantando motoristas e pedestres que cruzam as ruas no fim da jornada de trabalho.

A beleza tem explicação: o ar mais seco e o ângulo mais inclinado do sol nessa época do ano fazem a luz percorrer uma distância maior na atmosfera. O resultado é um jogo de cores vibrantes, intensificado pela baixa umidade e poucas nuvens.

Pontos como a Rua do Porto, a Ponte do Morato, o novo Mirante do posto da avenida Cássio Padovani e bairros mais altos se transformam em pontos de contemplação. Um convite para pausar, respirar e recarregar as energias com um show gratuito da natureza.