Suspeito de ataque a banco em Guaxupé é preso perto de Piracicaba

A ação teve início após denúncia de um veículo abandonado na Rua dos Freijos. Poucos metros à frente, na Rua dos Álamos, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita, que simulou estar armado. Durante a abordagem, os agentes encontraram um simulacro de arma de fogo e a chave do veículo abandonado. Dentro do carro, estavam duas placas veiculares, uma balaclava, abraçadeiras usadas como algemas, luvas e roupas escuras.

Um homem suspeito de envolvimento no ataque a uma agência bancária em Guaxupé (MG) foi preso nesta terça-feira (8) em Campinas, a 70 km de Piracicaba. A prisão foi no bairro Vila Boa Vista, durante patrulhamento da Polícia Militar. A prisão foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e faz parte da investigação sobre o assalto violento ocorrido em Minas Gerais.

O suspeito foi identificado como Gilson Vinicius de Oliveira Baltazar, que em conversa informal relatou ter buscado o carro em São Paulo e o levado até Hortolândia, junto com outros três homens, em veículos diferentes. Apesar disso, no interrogatório formal, ele negou envolvimento com a quadrilha ou com o crime em Minas Gerais.

“O criminoso foi preso com um carro contendo balaclavas, roupas, amarras, placas de carro e luvas. As buscas continuam”, publicou Derrite nas redes sociais. O caso foi registrado na Delegacia de Campinas e segue sob investigação para identificar os demais envolvidos.