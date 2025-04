China impõe tarifa de 84% sobre os EUA e intensifica tensões

O Ministério das Finanças da China anunciou, nesta quarta-feira (9), a imposição de uma tarifa de 84% sobre produtos importados dos Estados Unidos, com início já na quinta-feira (10). A medida representa um aumento de 50 pontos percentuais em relação aos 34% decretados na semana anterior.

A ação ocorre em resposta direta ao novo pacote de tarifas dos EUA, que entrou em vigor no mesmo dia e adicionou 50% sobre produtos chineses, elevando a carga total para 104%. A escalada tarifária reflete o acirramento da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.