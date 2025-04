Dinheiro esquecido? Brasileiros têm R$ 9 bilhões a receber

Houve uma redução no montante a receber entre janeiro e fevereiro, na ordem de R$ 23 milhões. No entanto, em comparação com setembro de 2024, quando o valor era de R$ 8,5 bilhões, houve um aumento. O Banco Central explica que as instituições financeiras atualizam suas bases de dados constantemente, o que ocasiona variações nas informações sobre os valores disponíveis para resgate.

Até o momento, R$ 9,7 bilhões já foram devolvidos aos cidadãos, sendo R$ 1,8 bilhão nos últimos seis meses. Outubro de 2024 registrou o maior volume de devoluções nesse período, totalizando R$ 403 milhões. Os R$ 7,8 bilhões restantes foram pagos anteriormente.

A maior parte dos valores a serem restituídos pertence a pessoas físicas, totalizando R$ 6,9 bilhões. As pessoas jurídicas têm R$ 2,1 bilhões a receber. Ao todo, são 46 milhões de pessoas e 4 milhões de empresas com dinheiro esquecido nas instituições financeiras.

Os bancos concentram a maior parte dos valores a serem devolvidos, com R$ 5,3 bilhões. Em seguida, aparecem as administradoras de consórcio, com R$ 2,3 bilhões, as cooperativas de crédito, com R$ 786 milhões, as financeiras, com R$ 166 milhões, e as corretoras e distribuidoras, com R$ 3,6 milhões.