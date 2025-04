INSS antecipa 1ª parcela do 13º para abril/maio

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antecipará a primeira parcela do 13º salário para cerca de 34,2 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios já no pagamento do final de abril, com o calendário se estendendo de 24 de abril a 8 de maio. A segunda parcela será paga entre 26 de maio e 6 de junho. A medida, solicitada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, visa injetar R$ 73,3 bilhões na economia brasileira e beneficiar os segurados. O anúncio oficial foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, já acionou a Dataprev para processar a folha de pagamento com a antecipação. Lupi destacou a importância da medida para auxiliar os beneficiários com suas despesas, como contas, medicamentos e alimentação. Stefanutto ressaltou o compromisso do governo Lula com a população, promovendo o adiantamento mesmo fora do período de pandemia.