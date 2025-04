Morte do casal: Corpo da mulher foi encontrado na caçamba da Toro

Os detalhes das misteriosas mortes de um casal dentro de uma caminhonete Fiat Toro, em uma chácara no alto da Serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, deixaram os moradores intrigados e apreensivos. O veículo foi localizado na noite deste sábado (5). O corpo do homem estava no banco, com as mãos amarradas, e o da mulher, deitado na caçamba.

O dono de um bar nas proximidades, que foi o primeiro a localizar o carro, acionou a polícia e informou que o casal costumava frequentar seu estabelecimento.