Piracicabano sonha com UFC: ‘vou chegar...guarde essas palavras'

O atleta Vinícius Oliveira da Silva, 27 anos, e conhecido no mundo das lutas como conhecido como VBull, é um obstinado por seus sonhos. No esporte não é diferente: lutador de MMA, tem uma meta na carreira: chegar ao UFC (Ultimate Fighting Championship).

“Vou chegar no maior evento de MMA do mundo UFC. E serei um dos atletas mais bem remunerados do evento. Guarde essas palavras!”, declarou VBull, nesta semana, à reportagem do JP.

“Eu visualizo isso todos os dias. Me vejo grande porque é assim o mundo vai me ver. Acredite ou não, na minha cabeça eu sou o melhor” declarou. “E não tenho dúvida do sucesso; acredito nisso e meu nome será lembrado”, complementou VBull.