Estudo revela 7 hábitos que reduzem risco de depressão

As descobertas iniciais apontaram para o sedentarismo, a privação de sono e hábitos nocivos como o consumo excessivo de álcool e o tabagismo como elementos que elevam significativamente o risco de depressão.

Para aprofundar essa relação, os pesquisadores se valeram do UK Biobank, um vasto repositório de dados genéticos, de saúde e de estilo de vida de milhares de participantes. Ao analisar os registros de quase 290 mil indivíduos ao longo de nove anos, dos quais 13 mil foram diagnosticados com depressão, os especialistas conseguiram isolar sete hábitos com potencial preventivo contra a condição:

Sete Hábitos Protetores Contra a Depressão:

Consumo moderado de álcool

Alimentação equilibrada

Exercício físico regular

Sono de qualidade (7-9 horas)

Abstinência do tabagismo

Redução do comportamento sedentário

Interação social frequente

O Poder do Estilo de Vida na Prevenção