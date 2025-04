Estudo liga remédios de insônia a risco de demência

Um novo estudo da Universidade da Califórnia, publicado no "Journal of Alzheimer’s Disease", revela que o uso regular de medicamentos para dormir como zolpidem, clonazepam e diazepam pode elevar em expressivos 79% o risco de demência, especialmente em indivíduos brancos.

A pesquisa, que acompanhou cerca de 3 mil idosos por nove anos, constatou que 20% desenvolveram demência, com uma ligação direta ao uso frequente desses fármacos. Entre os participantes brancos, o risco de demência foi significativamente maior com o uso regular dos medicamentos em comparação com aqueles que raramente ou nunca os utilizaram. Embora menos comum entre os participantes negros, o uso contínuo também indicou um aumento no risco.