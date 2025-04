'Luz branca' e 'alma fora do corpo': estudo sugere como ocorrem

Pesquisadores sugerem que essas vivências podem ser desencadeadas por alterações químicas no cérebro durante situações de risco extremo.

Um estudo recente publicado na revista Nature Reviews Neurology lança luz sobre as bases biológicas das experiências de quase morte (EQMs), como a percepção de uma luz branca ou a sensação de desprendimento do corpo.

De acordo com o estudo, em momentos críticos, os níveis de oxigênio no cérebro diminuem enquanto as concentrações de dióxido de carbono aumentam, levando à chamada "acidose cerebral".

Essa condição pode intensificar a atividade neuronal, resultando em alucinações e sensações de paz, possivelmente devido ao aumento de neurotransmissores como serotonina e endorfina.

Os pesquisadores descrevem as EQMs como "episódios de consciência desconectada" que ocorrem diante de ameaças físicas reais ou potenciais.